مساجد صنعاء خاوية بلا مصلّين بعد منع الحوثيين لـ«التراويح»

تواصل ـ وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسجد في صنعاء خاويا من المصلين، مما أثار ردود فعل غاضبة، باعتبار أن هذا الإجراء الحوثي هو الأول من نوعه في تاريخ اليمن، وعلّق وزير الثقافة اليمني السابق، خالد الرويشان، على الصورة، قائلاً: “صنعاء المقهورة هكذا أصبح جامع سابحة في صنعاء، بلا مصلّين وبلا تراويح لا يهتم الحوثيون بمن يحضر أو لا يحضر، الأهم لديهم هو منع صلاة التراويح، الأهم هو أن يرفعوا شعار الموت لأمريكا فوق المحراب، هل ترونه؟!”.

وشهدت مساجد العاصمة اليمنية صنعاء، الاثنين، انتشارا كثيفا لمسلحين من مليشيا الحوثيين، غداة صدور تعميم من الجماعة بإغلاق مكبرات الصوت في المساجد أثناء أداء صلاة التراويح، والدعاء على المملكة.

وانتشر المسلحون في المساجد، ولا سيما الكبيرة منها، للتأكد من تطبيق التعميم، وتهديد المخالفين بالتعرض للمساءلة، ووفقاً لـ”الأناضول”.

وحذّر التعميم، صادر عن “وزارة الأوقاف والإرشاد” في ما تسمى حكومة “الإنقاذ الوطني”، غير المعترف بها دولياً، أئمة مساجد صنعاء من عدم الالتزام بإغلاق مكبرات الصوت أثناء أداء صلاة التراويح، مهدداً بتوقيف المخالفين ومساءلتهم قانونياً.

ومنذ استيلاء المتمردين الحوثيين على صنعاء، في 21 سبتمبر 2014، شهدت مساجد العاصمة حملات من قبل المليشيات لفرض خطباء بقوة السلاح عُرفت بالشحن الطائفي، وحث السكان على الدفع بأبنائهم إلى جبهات القتال.