 دراسة: الأغذية الغنية بالألياف تحمي من التهاب المفاصل | صحيفة تواصل الالكترونية

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دراسة: الأغذية الغنية بالألياف تحمي من التهاب المفاصل

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دراسة: الأغذية الغنية بالألياف تحمي من التهاب المفاصل

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة جديدة، أن كبار السن الذين يتناولون أغذية غنية بالألياف أقل عرضة للإصابة بآلام وخشونة الركب الناتج عن التهاب المفاصل.

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة الدكتورة تشاولي داي من جامعة تافتس في بوسطن، إن النظام الغذائي النباتي الغني بالألياف له مزايا صحية واضحة مثل خفض نسبة الكولسترول وتحسين مستويات السكر في الدم والوصول إلى وزن صحي لكن أغلب الناس في الولايات المتحدة لا يتناولون كميات كافية من الطعام الغني بالألياف.

وأضافت أن المتوسط الراهن لاستهلاك الألياف بين البالغين في الولايات المتحدة يبلغ نحو 15 جرامًا، وهذا أقل بكثير من المستوي المطلوب وهو 22.4 جرام للنساء و 28 جرامًا يوميًا للرجال الذين تبلغ أعمارهم 51 عامًا أو أكثر”.
وفي مبادرة التهاب المفاصل التي شملت 4796 رجلاً وامرأة يعانون من التهاب المفاصل أو عرضة للإصابة به، أظهرت الدراسة أن الذين تناولوا أطعمة غنية بالألياف كانوا أقل عرضة بنسبة 30 % من الذين تناولوا أقل قدر من الألياف للإصابة بآلام الركبة أو الخشونة أو تورم الركبة جراء التهاب المفاصل أو تدهور حالات الإصابة بالتهاب المفاصل خلال فترة المتابعة التي استمرت 4 أعوام.

وفي دراسة ثانية مرتبطة بالأولى شملت 1268 شخصًا في أوائل الخمسينات من أعمارهم ظهر أن ربع عدد المشاركين الذين تناولوا أكبر قدر من الأغذية الغنية بالألياف قلت احتمالات إصابتهم بالتهاب المفاصل بنسبة 61 % وذلك لفترة أطول بتسع سنوات مقارنة مع ربع عدد المشاركين ممن تناولوا أقل كميات من هذه الأغذية.

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