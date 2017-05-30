 الديوان الملكي: ولي ولي العهد يغادر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي | صحيفة تواصل الالكترونية

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الديوان الملكي: ولي ولي العهد يغادر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي

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الديوان الملكي: ولي ولي العهد يغادر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي

تواصل – واس :

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”
استجابة للدعوة المقدمة من فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ غادر ـ بحفظ الله تعالى ـ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الثلاثاء 4 / 9 / 1438هـ الموافق 30 / 5 / 2017م في زيارة عمل لروسيا الاتحادية, يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من كبار المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حفظ الله سموه في سفره وإقامته

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