«ساما»: تراجُع التحويلات المالية للأجانب 10.5% خلال الشهر الماضي

تواصل ـ الرياض:

تراجعت التحويلات المالية للأجانب في المملكة خلال شهر بنسبة 10.5%، وبلغت في أبريل الماضي 11.41 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس حيث سجلت خلاله 12.75 مليار ريال، وفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وبيّنت المؤسسة أن موجوداتها تراجعت إلى نحو 1956.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 15.3 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2017 التي بلغت 1971.4 مليار ريال.

وكشفت النشرة ارتفاع توزيع أجهزة الصرف الآلي إلى 18.14 ألف جهاز صراف، مقارنة بـ 18.09 ألف جهاز للفترة ذاتها، بنسبة ارتفاع بلغت 0.3%.

وفي ما يخص بالاحتياطي العام المملكة، بينت انخفاضه في أبريل إلى 4.9 مليار ريال، ليبلغ الاحتياطي 636.9 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 44.5 مليار ريال بارتفاع قدره 6 مليارات ريال، مقارنة بشهر مارس 2017.

وفي إشارة واضحة لارتفاع عدد المحلات التجارية المتعاملة بنقاط البيع، لفتت النشرة إلى ارتفاع عدد أجهزة نقاط البيع في أبريل الماضي لتسجل 295 ألف مركز، كأعلى رقم سجل، مقارنة بـ 6.84%، بدخول ما يقارب 18.89 ألف مركز جديد في عمليات الصرافة.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 11 % لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 16.5 مليار ريال مقارنة بـ 14.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونوهت بأن هذه المبيعات تمت من خلال 55 مليون عملية، عبر نحو 295 ألف جهاز، وفقا لـ”عكاظ”.