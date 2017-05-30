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توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

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توقعات باستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدة مناطق

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية ونجران تمتد لتؤثر على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الشرقية والجنوبية منها.

,تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة والمدينة المنورة), في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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