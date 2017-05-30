«المرور» يكرم العريف «المطيري» لإنقاذه طفلة من داخل سيارة مشتعلة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَعْلَنَتِ الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عن تكريم العريف عيد المطيري، بتوجيه من مدير الأمن العام، وبمتابعة مدير الإدارة العامة للمرور؛ وذلك بعد موقف المطيري البطولي المتمثل في إنقاذ طفلة من سيارة والدها بعد اندلاع النيران فيها.

وَقَالَ الحساب الرسمي لإدارة المرور على موقع “تويتر”: “بعد عمل بطولي للعريف عيد المطيري في إنقاذه لأطفال بداخل سيارة مشتعلة، مدير الأمن العام يوجه بتكريمه مع مُتَابَعَة من مدير الإدارة العامة للمرور”.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا المقطع البطولي للعريف المطيري، حيث تلقى إشادات واسعة، ومطالبات بتكريمه نظير العمل المشرف الذي قَامَ به.