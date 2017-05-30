مكة المكرمة.. مسابقة «تدبر» للقرآن والسنة تواصل فاعلياتها

تواصل – واس:

بمشاركة 126 طَالِبَاً ومعلماً، و86 طالبة ومعلمة مثلوا 37 إدارة تعليمية، واصلت مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (تدبُر) التي تُنَظِّمها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة على مستوى الوزارة، فاعلياتها في يومها الثاني بفندق ميلينيوم، الاثنين 29 مايو.

وأَوْضَحَ مدير إدارة التوعية الإسلامية، فيصل أبو حميد، أن مسابقة تدبر في يومها الثاني جاءت تنافساتها في المجالات الثلاثة “القرآن الكريم – البحوث العلمية – السيرة النبوية”.

وبالإِضَافَة إلى الطلاب والمعلمين، شَارَكَ 50 مشرفاً تربوياً من الوزارة والإدارات، و50 محكماً، و45 محكمة، واللجان المنظمة 45 للبنين، و32 للبنات.

وَقَالَ “أبو حميد”: ‘‘إن الفعاليات بدأت في مجالات مسابقة القرآن الكريم (طلاب وطالبات) خمسة فروع، والحديث (طلاب وطالبات) فرعان، والسيرة النبوية (طلاب وطالبات) فرعان، والبحوث العلمية (معلمين ومعلمات) بِعُنْوَان: “تعزيز الأمن الفكري”، مُشِيرَاً إلى أن عدد الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات في مسابقة القرآن وصل إلى 44 طَالِبَاً و6 معلمين، أما الطلاب الذين اجتازوا الاختبار التحريري ويحق لهم دخول الاختبار الشفوي في الحديث الفرع الثاني، فهم أربعة طلاب، وفي فرع السيرة ثلاثة طلاب.

ولفت إلى أن المسابقة تستهدف طلابَ وطالبات التعليم على مستوى السعودية، وتهدف إلى ربطهم بكتاب الله والسنّة النبوية الشريفة، وتشجيعهم على العناية بهما والعمل على تطبيقهما، والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حب كتاب الله وسنّة النبي (صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وشحذ همم الناشئة والشباب وتنمية روح المنافسة الشريفة المفيدة بينهم، بالإِضَافَةِ إلى شغل وقت الناشئة والشباب بما يعود عليهم بالفائدة دينياً وعِلْميّاً وأخلاقياً.

مِنْ جَانِبِهِا، عرضت مديرة إدارة التوعية الإسلامية بنجران، تجربةً بِعُنْوَان: (ملتقى فكرهم أمانة) احتوى على العديد من المحاور المتمثلة في (الحصانة الفكرية، الانَفَتْاح الواعي مسؤوليتنا، الوعي الذاتي، مؤثرات وأثر وهدي النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حماية الفكر).

كما شَمِلَ برنامج اليوم الثاني عقد اجتماع لمديرات إدارات المناطق والمحافظات؛ لِمُنَاقَشَةِ برامج التوعية الإسلامية وأثرها في الميدان التربوي وسبل تطويرها.