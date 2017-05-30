«المفتي» محذراً من الإسراف في تفطير الصائمين: على الجميع تقوى الله وحفظ النعمة

تواصل – الرياض:

حذَّر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الاثنين، من مغبة الإسراف في تفطير الصائمين، مُطَالِبَاً الجميع بتقوى الله وعدم الإسراف.

وَقَالَ المفتي: ‘‘إن الناس فيهم خير كثير ونشاط لمساعدة المحتاجين، كثير من الوافدين في رمضان في نعمة؛ إِذْ يقدم له الفطور والعشاء والسحور بأنواع النعم والخير، وفي الحرمين الشريفين يقدم طعام كثير وهذا قد يكون فيه إسراف، لكن على الجميع تقوى الله والحفاظ على النعمة‘‘ بِحَسَبِ “عكاظ”.

ويَأْتِي تحذير المفتي، عقب انتشار صور من الإسراف على موائد إفطار الصائمين، ويبدو أن الجمعيات الخيرية التي اتجهت إلى دعم تفطير الصائمين في منازلهم اتخذت طريقاً أكثر ترشيداً؛ إِذْ أَعْلَنَتْ جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان صرف أكثر من مليون ريال، لصالح مشروع التفطير لِهَذَا العام، واستفاد منه 1935 أسرة مسجلة بالجمعية.