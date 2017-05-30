 «المفتي» محذراً من الإسراف في تفطير الصائمين: على الجميع تقوى الله وحفظ النعمة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مدفعية المملكة تستهدف عناصر حوثية حاولت التسلل عبر الحدود (فيديو) «المفتي» محذراً من الإسراف في تفطير الصائمين: على الجميع تقوى الله وحفظ النعمة «آل طالب» يشارك في توزيع وجبات إفطار «هدية الحاج» على الصائمين بالمسجد الحرم (صور) ضمن حملة «زيارتكم أسعدتنا».. شؤون المسجد النبوي تستقبل المصلين بـ«الطيب ودهن العود» المتحدث الأمني: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن بالعوامية سجون الباحة تطلق سراح 25 نزيلاً من المشمولين بالعفو الملكي بعد أن استمع لقراءته للقرآن.. أمير تبوك يُهدي قلمه لطالب كفيف ويوجِّه بعلاجه (صور) اليمن.. تضرُّر 60% من الصيادين وانتشار الفقر بسبب انقلاب الحوثي وصالح تعديلات نظام «العمل عن بعد».. السماح للمواطنين بـ«دوام كامل» بشروط «التجارة»: دراسة لمعرفة القطاعات المستهدفة بجرائم غسل الأموال «الإنذار المبكر»: سحب رعدية وأمطار خفيفة ورياح على القصيم وحائل اللاعب الفرنسي البارز «بول بوجبا» يؤدي مناسك العمرة ويدعو لوالديه (فيديو)

«المفتي» محذراً من الإسراف في تفطير الصائمين: على الجميع تقوى الله وحفظ النعمة

0
«المفتي» محذراً من الإسراف في تفطير الصائمين: على الجميع تقوى الله وحفظ النعمة

تواصل – الرياض:

حذَّر مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الاثنين، من مغبة الإسراف في تفطير الصائمين، مُطَالِبَاً الجميع بتقوى الله وعدم الإسراف.

وَقَالَ المفتي: ‘‘إن الناس فيهم خير كثير ونشاط لمساعدة المحتاجين، كثير من الوافدين في رمضان في نعمة؛ إِذْ يقدم له الفطور والعشاء والسحور بأنواع النعم والخير، وفي الحرمين الشريفين يقدم طعام كثير وهذا قد يكون فيه إسراف، لكن على الجميع تقوى الله والحفاظ على النعمة‘‘ بِحَسَبِ “عكاظ”.

ويَأْتِي تحذير المفتي، عقب انتشار صور من الإسراف على موائد إفطار الصائمين، ويبدو أن الجمعيات الخيرية التي اتجهت إلى دعم تفطير الصائمين في منازلهم اتخذت طريقاً أكثر ترشيداً؛ إِذْ أَعْلَنَتْ جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان صرف أكثر من مليون ريال، لصالح مشروع التفطير لِهَذَا العام، واستفاد منه 1935 أسرة مسجلة بالجمعية.

شاهد ايضا

مكة المكرمة.. مسابقة «تدبر» للقرآن والسنة تواصل فاعلياتها

مكة المكرمة.. مسابقة «تدبر» للقرآن والسنة تواصل فاعلياتها

أول إصابة بكورونا في رمضان لمواطن «ستيني» من المدينة

أول إصابة بكورونا في رمضان لمواطن «ستيني» من المدينة

مدفعية المملكة تستهدف عناصر حوثية حاولت التسلل عبر الحدود (فيديو)

مدفعية المملكة تستهدف عناصر حوثية حاولت التسلل عبر الحدود (فيديو)

«آل طالب» يشارك في توزيع وجبات إفطار «هدية الحاج» على الصائمين بالمسجد الحرم (صور)

«آل طالب» يشارك في توزيع وجبات إفطار «هدية الحاج» على الصائمين بالمسجد الحرم (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>