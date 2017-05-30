«آل طالب» يشارك في توزيع وجبات إفطار «هدية الحاج» على الصائمين بالمسجد الحرم (صور)

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شارك فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب، رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية إمام وخطيب المسجد الحرام، مساء أمس الاثنين، في تقديم وجبات الإفطار التي تقدمها الجمعية بساحات المسجد الحرام بحضور المدير العام الشيخ منصور العامر والوعد من القيادات بالجمعية ومنسوبي إدارة البرامج والخدمات.

وأشاد فضيلته بمستوي الخدمات التي ستقدمها الجمعية طيلة هذا الشهر الفضيل ضمن برنامج إفطار صائم والذي من المقرر أن يتم توزيع أكثر من مليوني وجبة إفطار على العُمار والزوار في أكثر من 27 موقعاً.

وفي ذات السياق، أوضح الشيخ منصور العامر مدير عام جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أن هذا الارتقاء الذي تشهده الجمعية في عدد الخدمات يأتي مع نجاح الجمعية في استراتيجيتها وتحقيق أهدافها المعينة على تنفيذ برامجها وخدماتها وفق رؤيتها المستقبلية والتوسع الشامل في كافة البرامج والخدمات والعمل مع أهل البر والعطاء لبث روح الإخاء والتكافل الاجتماعي المستمد من المبادئ الإسلامية والقيم الإنسانية والرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 2030.

يذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، التي تأسست في العام 1430هجرية، هي جمعية تطوعية متخصصة تقدم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية وتتيح الجمعية المشاركة للجميع في دعم برامجها وخدماتها من خلال الموقع الإلكتروني أو زيارة مقرها الرئيسي بشركة مكة للإنشاء والتعمير أو زيارة أحد فروع الجمعية في المدينة المنورة أو جدة.

جدير بالذكر أن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أطلقت وسم “#وفد_الله” (إنهم وفد الله فاكرموهم)، فأكرمْ بهم من وفد، وأنعمْ بهم من ضيف. خدمتهم شرف، والبذل لهم فضيلة.