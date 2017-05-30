 المتحدث الأمني: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن بالعوامية | صحيفة تواصل الالكترونية

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المتحدث الأمني: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن بالعوامية

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المتحدث الأمني: تعرض دورية أمن لانفجار عبوة ناسفة وإصابة رجلي أمن بالعوامية

تواصل – واس
صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 20 / 8 / 1438 هـ عن استشهاد رجل أمن وإصابة خمسة آخرين نتيجة تعرض دوريتهم لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي” أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف ، فقد تعرضت دورية أمن عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 3 / 9 / 1438هـ ، لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف ببلدة العوامية بمحافظة القطيف مما نتج عنه إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى. وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية, والله ولي التوفيق.

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