ضمن حملة «زيارتكم أسعدتنا».. شؤون المسجد النبوي تستقبل المصلين بـ«الطيب ودهن العود»

تواصل – واس:

أَطْلَقَتْ إدارة شؤون الزيارة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حملتها (زيارتكم أسعدتنا)، وذلك من خلال عدد من المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته التي تقوم من خلالها باستقبال القادمين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة التراويح بالطيب والبخور ودهن العود وتطييبهم بها.

وأَوْضَحَ مدير إدارة شؤون الزيارة، ياسر بن محسن الجيار، أن الحملة تأتي ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأَشَارَ الجيار إلى أن أخذ الزينة والتطيب عند القدوم للمسجد، وأداء الصلاة؛ يَأْتِي امتثالاً لسنة وفعل الرسول صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.