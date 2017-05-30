بعد أن استمع لقراءته للقرآن.. أمير تبوك يُهدي قلمه لطالب كفيف ويوجِّه بعلاجه (صور)

تواصل – عبدالرحمن المحمادي:

أهدى أمير منطقة تبوك، فهد بن سلطان، قلمه الخاص للطالب الكفيف معاذ إبراهيم الجهني (7 سنوات)، ووجه بعلاجه بعد أن استمع لقراءته للقرآن في الحفل السنوي لجمعية تحفيظ القرآن لتكريم حفظة كتاب الله، وتدشين مشروع “شبل القرآن” في جامع الوالدين بتبوك، مساء أمس الاثنين.

وَقَالَ الأمير فهد بن سلطان للطالب: “أُهديك قلمي الخاص تكتب به، بعد أن يعود إليك البصر بعد توفيق الله”، ووجَّه على الفور بعلاجه في أَي مستشفى في العالم.

وقدَّم ذوو الجهني، شكرهم وتقديرهم لأمير تبوك على هذه اللفتة الإنسانية منه تجاه ابنهم، مؤكدين أن هذا الأمر غير مستغرب عليه.