 الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

سجون الباحة تطلق سراح 25 نزيلاً من المشمولين بالعفو الملكي بعد أن استمع لقراءته للقرآن.. أمير تبوك يُهدي قلمه لطالب كفيف ويوجِّه بعلاجه (صور) اليمن.. تضرُّر 60% من الصيادين وانتشار الفقر بسبب انقلاب الحوثي وصالح تعديلات نظام «العمل عن بعد».. السماح للمواطنين بـ«دوام كامل» بشروط «التجارة»: دراسة لمعرفة القطاعات المستهدفة بجرائم غسل الأموال «الإنذار المبكر»: سحب رعدية وأمطار خفيفة ورياح على القصيم وحائل اللاعب الفرنسي البارز «بول بوجبا» يؤدي مناسك العمرة ويدعو لوالديه (فيديو) شرطة العاصمة المقدسة توضح حقيقة مقطع تكدس عدد من الموقوفين لديها تدشين خدمة «التزام» للتحقق الإلكتروني من التزام المنشآت بالإجراءات النظامية إحباط تهريب 77 ألف حبة «كبتاجون» والقبض على 3 مواطنين بالشمالية «العمل» لمستفيدي «الرعاية الاجتماعية»: تحديث البيانات أو إيقاف الإعانات «العمل»: الاستقدام لذوي الاحتياجات بدون رسوم إصدار تأشيرات

الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن

0
الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن

تواصل – صهيب الواكد:

انْطَلَقَتْ دورة ‘”عاكف‘‘ لموسمها الرابع لعام ١٤٣٨هـ، فجر اليوم، وكان عدد الملتحقين (٥٠) طالباً، تحت إشراف الشيخ محمد بن إبراهيم العنزي؛ وَذَلِكَ لِرعاية الطلاب المتميزين في حفظ القرآن، وإعداد المعلمين، وشعارها: “عاكف على كتاب الله معتكف في بيت الله”.

وتتكون الحلقات من أربعة فروع:

أولاً: حلقة الإمام حمزة الكوفي، ومعلمها الشيخ (محمد نصر)

ثَانِياً: حلقة الإمام أبو عمرو البصري، ومعلمها الشيخ (زغلول صبحي)

ثَالِثَاً: حلقة الإمام الكسائي الكوفي، ومعلمها الشيخ (عثمان الشبراوي)

رَابِعَاً: حلقة الإمام عاصم بن أبي النجود، ومعلمها الشيخ (أحمد عبادة)

الدورة مدتها 21 يوماً، انْطَلَقَتْ من أول رمضان، وتستمر حتى يوم 21 من الشهر الكريم، على فترتين، الأولى من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب، والثانية من بعد صلاة التراويح حتى الثانية صَبَاحَاً (موعد السحور) يحفظ الطالب في الفترة الواحدة أربعة أوجه، أَي ثمانية أوجه في اليوم، ويقام كل خميس حفل لتكريم الحفظة المتميزين، ويتم إعلان الطالب المثالي.

 

شاهد ايضا

الرياض.. برنامج «الرياحين» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن

الرياض.. برنامج «الرياحين» يحتفل بتخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن

تدشين «مكارم» أول جمعية من نوعها لرعاية عابري السبيل على مستوى المملكة

تدشين «مكارم» أول جمعية من نوعها لرعاية عابري السبيل على مستوى المملكة

اليوم.. تدشين حملة تفريج كربة لـ100 سجين بـ«حائل»

اليوم.. تدشين حملة تفريج كربة لـ100 سجين بـ«حائل»

«بر قلوة» توزع 1100 سلة رمضانية وتنفذ مشروع إفطار لـ400 صائم (صور)

«بر قلوة» توزع 1100 سلة رمضانية وتنفذ مشروع إفطار لـ400 صائم (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>