الجوف.. انطلاق الموسم الرابع من «دورة عاكف» لحفظ القرآن

تواصل – صهيب الواكد:

انْطَلَقَتْ دورة ‘”عاكف‘‘ لموسمها الرابع لعام ١٤٣٨هـ، فجر اليوم، وكان عدد الملتحقين (٥٠) طالباً، تحت إشراف الشيخ محمد بن إبراهيم العنزي؛ وَذَلِكَ لِرعاية الطلاب المتميزين في حفظ القرآن، وإعداد المعلمين، وشعارها: “عاكف على كتاب الله معتكف في بيت الله”.

وتتكون الحلقات من أربعة فروع:

أولاً: حلقة الإمام حمزة الكوفي، ومعلمها الشيخ (محمد نصر)

ثَانِياً: حلقة الإمام أبو عمرو البصري، ومعلمها الشيخ (زغلول صبحي)

ثَالِثَاً: حلقة الإمام الكسائي الكوفي، ومعلمها الشيخ (عثمان الشبراوي)

رَابِعَاً: حلقة الإمام عاصم بن أبي النجود، ومعلمها الشيخ (أحمد عبادة)

الدورة مدتها 21 يوماً، انْطَلَقَتْ من أول رمضان، وتستمر حتى يوم 21 من الشهر الكريم، على فترتين، الأولى من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب، والثانية من بعد صلاة التراويح حتى الثانية صَبَاحَاً (موعد السحور) يحفظ الطالب في الفترة الواحدة أربعة أوجه، أَي ثمانية أوجه في اليوم، ويقام كل خميس حفل لتكريم الحفظة المتميزين، ويتم إعلان الطالب المثالي.