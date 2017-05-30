سجون الباحة تطلق سراح 25 نزيلاً من المشمولين بالعفو الملكي

تواصل – سعود الرفاع:

أَطْلَقَتْ سجون منطقة حائل الدفعة الثانية من المشمولين بالعفو الملكي الكريم، ممن انطبقت عليهم الشروط خلال شهر رمضان المبارك.

وأَوْضَحَ مدير العلاقات والإعلام بسجون منطقة حائل، الرائد نواف بن متعب العبطان، أنه تم إطلاق الدفعة الثانية من نزلاء سجون المنطقة ممن شَمِلَهم العفو الملكي الكريم والبالغ عددهم (25) نزيلاً، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي الكريم.

وأَضَافَ العبطان، أن لجان العفو مستمرة وتعمل على مدار الساعة لدراسة بقية جميع معاملات النزلاء؛ ولاستكمال إجراءات إطلاق ممن تنطبق عليهم شروط العفو، مُشِيرَاً إلى أن أعداد النزلاء المشمولين بالعفو حتى هذا اليوم هو (144) نزيلاً.