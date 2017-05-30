تعديلات نظام «العمل عن بعد».. السماح للمواطنين بـ«دوام كامل» بشروط

تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الاثنين، عن إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل عن بُعد؛ بهَدَف الارتقاء بهذا المجال، والذي يقتصر على المواطنين فقط.

وَقَالَتِ الوزارة، بِحَسَبِ صحيفة “المدينة”، ‘‘إنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملين عن بعد بدوام كامل أو جزئي، على أن يحتسب العامل في الدوام الجزئي بنصف عامل، ويتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية، ويشترط التسجيل في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة‘‘.

وَأَكَّدَتْ على ضرورة أن تخضع العلاقة التعاقدية للعامل “عن بعد” لأحكام نظام العمل، ويُنَظِّم العلاقة التعاقدية للعامل “عن بعد” عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم “عن بعد”، وأن يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها، وعدد ساعات العمل، وأوقات بدء العمل وانتهائه ومقدار الأجر، وكل الحقوق والبدلات، إِضَافَةً إلى أَي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية، واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.

وأَشَارَتِ الوزارة إلى أنه يجوز أن يكون وقت العمل “عن بعد” في غير أوقات العمل المعتمدة بالمنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد أوقات العمل وَفْقَاً لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية الصادرة بِشَأْنِه، وبالنسبة للسعوديين من الأشخاص ذوي الإعاقة فيتم احتسابهم في نسبة التوطين بواحد ضمن برنامج نطاقات.