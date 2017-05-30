 أكثر من 26 ألف هندي يستعدون لمغادرة المملكة ضمن حملة «وطن بلا مخالف» | صحيفة تواصل الالكترونية

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أكثر من 26 ألف هندي يستعدون لمغادرة المملكة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»

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أكثر من 26 ألف هندي يستعدون لمغادرة المملكة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»

تواصل – سامر محمد:

مِن الْمُقَرَّرِ أن يعود إلى الهند أكثر من 26 ألفاً و500 من طالبي العمل الذين يقيمون في المملكة بدون وثائق سارية أو انتهت تأشيراتهم، مستفيدين من فترة العفو التي تستمر 90 يَوْمَاً بموجب حملة “وطن بلا مخالف” التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، وذلك نَقْلاً عن صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين هنود، أن تلك الحملة فرصة لمواطنيهم لتصحيح أوضاعهم بالمملكة والعودة مُجَدَّدَاً للمملكة عندما يجدون فُرَصَاً في المستقبل.

وتحدثت الصحيفة، عن أن المملكة بها 3 ملايين هندي؛ مِمَّا يجعلهم أكبر جالية أجْنَبِيَّة في السعودية، كما يوجد بها العدد الأكبر من حاملي جوازات السفر الهندية خارج الهند.

وأَشَارَتِ المصادر إلى أن البعثة الدبلوماسية الهندية في المملكة، أَصْدَرَتْ أكثر من 25 ألف وثيقة سفر لمواطنيهم الذين ينطبق عليهم العفو المعلن في أبريل الماضي، ويأمل المسؤولون في مغادرة هؤلاء للسعودية مستفيدين من العفو، خَاصَّة أن المملكة أَعْلَنَتْ عن أن الحملة لن يتم تمديدها.

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