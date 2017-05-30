اليابان 2020.. الطائرات بدون طيار تسلم الطرود والشاحنات تقود نفسها

تواصل – وكالات:

تَسْتَعِد اليابان بحلول تاريخ 9 يونيو القادم لوضع اللمسات الأخيرة على خطط للسماح بتسليم الطرود عن طريق الطائرات بدون طيار بحلول 2020 وتسويق الشاحنات ذاتية القيادة في 2022، وذلك مع تطلعها إلى فتح آفاق جديدة لقطاع الشركات، وتخطط الحكومة لتشجيع المزيد من استخدام البيانات الكبيرة والذكاء الصناعي للمساعدة في تشخيص الحالات الطبية.

وَيُعَدُّ الانتقال إلى الطائرات، دون طيار والمركبات ذاتية التحكم أمراً ملحاً لليابان؛ وَذَلِكَ لِأن قوة العمل لديها تقلصت بشكل كبير؛ مِمَّا أجبر الشركات على البدء في تقليص العمليات، وكانت شركة ياماتو هولدينغز Yamato اليابانية للشحن والتوصيل قد أخبرت المستخدمين في شهر أبريل الماضي أنها ستخفض كميات التسليم وترفع الأسعار لأنها لا تملك ما يكفي من العمال.

وأَظْهَرَتْ وثيقة منفصلة حصلت عليها وكالة ‘‘رويترز‘‘ أن استراتيجية النمو السنوية للحكومة ستواصل استعمال السياسات التي طرحها رئيس الوزراء شينزو آبي خلال العام الماضي؛ لتضييق فجوة الثروة وتحسين ظروف العمل وزيادة الإِنْتَاجية، وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة تدرس خطة للتعليم المجاني لبعض الأسر ذات الدخل المنخفض، ولكنها أرجأت اتخاذ قرار بِشَأْنِ تمويلها حتى وقت لاحق من هذا العام.

ودعت الوثيقة الاستراتيجية، في خطوة نادرة، إلى الدفاع العسكري الفعال، وَفْقَاً للتحالف العسكري الياباني مع الولايات المتحدة في ظل برنامج كوريا الشمالية للصواريخ.

يذكر أن كوريا الشمالية، تقوم بإطلاق صواريخ على نحو غير مسبوق لتطوير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مِمَّا جعل العديد من السياسيين اليابانيين يشعرون بالقلق من إمكانية تحول اليابان والجيش الأمريكي في البلاد إلى أهداف محتملة، مع استضافة اليابان حوالي 54 ألف جندي أمريكي.