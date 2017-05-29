الدمام.. ميناء الملك عبدالعزيز يستقبل أكبر سفينة حاويات في تاريخه

تواصل – الدمام:

استقبل ميناء الملك عبدالعزيز، اليوم الاثنين، بالدمام السفينة (CSCL NEPTUNE – 036E) والتي تعد أكبر سفينة حَاوِيات يستقبلها الميناء في تاريخه، حيث تصل حمولتها إلى (14) ألف حَاوِية نمطية، بطول (366) متراً.

وأَوْضَحَ المهندس وليد الفارس، مساعد مدير عام الميناء، خلال احتفال أُقيم لاستقبال السفينة على رصيف محطة الحَاوِيات الثانية بالميناء، أن رسو السفينة (CSCL NEPTUNE – 036E) يعد حدثاً بارزاً من في مسيرة إنجازات ميناء الملك عبدالعزيز؛ وذلك نَتِيجَة لتنامي مكانة الميناء في مجال النقل البحري عَالَمِيّاً، وإِضَافَة إلى قدرة الميناء التشغيلية العالمية، وكسب ثقة الخطوط البحرية العالمية، وجذب السفن العملاقة لزيارة المناولة.

وأَوْضَحَ، أن ذلك جاء نَتِيجَة التخطيط والتطوير لمحطات الحَاوِيات الَّذِي تتبعه المؤسسة العامة للموانئ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي من أهم أهدافها بأن تكون المملكة منطقة لوجيستية عالمية.

يذكر أن محطة الحَاوِيات الثانية، والتي يتم تشغيلها عن طريق شركة سعودية للموانئ، تمتلك أحدث المعدات لمناولة الحَاوِيات، حيث تحتوي على رصيفين مجهزين بـ(6) رافعات عملاقة، ويبلغ عمق الغاطس بالرصيف (16) متراً؛ مِمَّا يمكنها من استقبال أكبر سفن الحَاوِيات.