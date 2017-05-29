 في بادرة وطنية.. شباب يشاركون مرابطي الحد الجنوبي إفطارهم (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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في بادرة وطنية.. شباب يشاركون مرابطي الحد الجنوبي إفطارهم (صور)

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في بادرة وطنية.. شباب يشاركون مرابطي الحد الجنوبي إفطارهم (صور)

تواصل – نايف عريشي:

في بادرة اجتماعية ووطنية نبيلة، تعكس ترابط أبناء الوطن وتلاحمهم مع الجنود المرابطين بالحد الجنوبي، قدَّم عدد من شباب محافظات المنطقة من مدينة جازان، ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وجبات إفطار متنوعة لجنودنا المرابطين بالحد الجنوبي.

وكان في استقبال الشباب أهالي قرية الركوبة القريبة من مواقع الجنود، والذين قَامُوا بمساعدتهم في إيصال تلك الأطباق والمأكولات، في لفتة تنم عن تكاتف أفراد المجتمع بكل أطيافه، وبعبارات الفخر والاعتزاز تلقى جنودنا البواسل تلك الأطباق، وهم يقفون على طول حدود هذا الوطن مقدمين أرواحهم فداءً لمقدساته، مغتنمين أجر الصيام والرباط في سبيل الله في شهر البطولات والنصر.

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