كابتن طيار: 3 أسباب تحرم عمل المرأة طيارة .. الخلوة والتعرض للفتنة والسفر دون محرم

كابتن طيار لمدير الخطوط السعودية: هذا القرار الخطير ولا تسن هذه السنة السيئة

تواصل – سامي الثبيتي

أكد كابتن طيار الدكتور محمد بن موسى الشريف، أن عمل المرأة السعودية في الطيران فيه خلوة محرمة بين الطيار والمرأة ، وقال “لأنها ستضطر للخلوة مع الرجل في مكان مغلق، وهو مقصورة الطائرة.”

وقال “الشريف” أنه بصفته “كابتن طيار”، ودرس علوم الشريعة والطيران فانه يرى أن عمل المرأة طيارة “محرم ولا يجوز ألبته ولم يقل بجوازه فقيه معتبر.”

جاء ذلك في تعليق للدكتور محمد موسى الشريف تعليقاً على إعلان “الخطوط السعودية رسميا”، عزمها على تدريب ثلاثين فتاة على الطيران وتوظيفهن بعد ذلك.

وأورد “الشريف” عدة أسباب تدعيما لرأيه بحرمة عمل المرأة طيارة أولها : أن هذا العمل (الطيران) فيه خلوة بين الطيار والمرأة، التي يخطط لها ان تعمل في هذه الوظيفة مساعدة له، فلا يجوز شرعاً أن تمتهن مثل هذا العمل امرأة، على هذا الوجه، وذلك لأنها ستضطر للخلوة مع الرجل في مكان مغلق وهو مقصورة الطائرة وقد قال صلى الله عليه واله وسلم: “ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان” ، أخرجه الإمام احمد والترمذي وهو حديث صحيح .

وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على الخلوة وبيان ما يحرم منها وما يجوز:

ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث.

وقد اتفق فقهاء السلف والخلف على حرمة الخلوة بامرأة غير ذات محرم، ومقصورة الطائرة تتحقق فيها شروط الخلوة تماما.

وقال ميمون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز: يا ميمون بن مهران، إني أوصيك بوصية فاحفظها: إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم، وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن.

والسبب الثاني، كما قال “الشريف”: “أنها ستعرض نفسها للفتن بسبب سفرها الدائم بلا محرم، وحيث إنه لا ضرورة تبيح مثل هذا السفر لها فهي بهذا مرتكبة لفعل حرام.

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلُوَنَّ رجلٌٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) متفق عليه.

والسبب الثالث الذي ساقه الدكتور موسى الشريف لعدم جواز هذا العمل هو “أنها ستلبس من الثياب ما يظهر عورتها ويبرز ما أمر الله بستره.”

وقال “الشريف” : “في هذه الأسباب الثلاثة كفاية للمسئولين في الخطوط السعودية، حتى يراجعوا قرارهم ويمنعوا تماما دخول هذا الخلل الجديد على الخطوط السعودية.”

وتساءل “الشريف” : “ما الحاجة لعملهن هذا، وهناك عشرات الآلاف من الشباب السعودي ينتظرون بلهفة الفرصة ليكونوا طيارين، وهناك المئات ممن تدربوا على الطيران ينتظرون فرصة توظيفهم.”

وقال الدكتور الشريف: أقول للمهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط السعودية، “اتق الله تعالى فانت المسئول الأول عن هذا القرار الخطير أمام الله تعالى، فلا تفتح هذا الباب ولا تسن هذه السنة السيئة، فيكون عليك وزرها ووزر من عمل بها الى قيام الساعة، ولن ينفعك أحد ولن تجد جوابا تجيب الله تعالى به في ذلك الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فإياك ثم إياك ان تقدم على هذا العمل المحرم الآثم واني لك من الناصحين..