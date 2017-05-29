 فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية | صحيفة تواصل الالكترونية

فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

0
فتح باب القبول في سلاح الصيانة بالقوات البرية

تواصل – الرياض:

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية­ ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية، بدء القبول والتسجيل بسلاح الصيانة لحملة الكلية التقنية، لعدد 200 طالب أساسي و 50 احتياط ،عبر البوابة الإلكترونية ويستمر حتى 12 / 9 / 1438هـ.

وأوضحت القيادة، أن التخصصات المتاحة هي: إلكترونيات صناعة وتحكم، محركات ومركبات، معدات والآت كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، الآت ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، إنتاج.

وبينت، أن سيمنح المتعين من حملة الكلية التقنية رتبة (وكيل رقيب)، وخريجي الثانوية الصناعية والثانوية العامة مع مؤهل فني للتخصصات التالية ( إلكترونيات صناعة وتحكم، محركات ومركبات، مكيانيكا عامة، ومعدات والآت كهربائية، إدارة مستودعات، تبريد وتكييف آليات، الآت ومعدات ثقيلة، أنظمة هيدروليكية، لحام، إنتاج )، فيما سيمنح المتعين من حملة الثانوية رتبة (جندي أول).

شاهد ايضا

وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

فتح باب القبول لوظائف وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

فتح باب القبول لوظائف وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

وظائف على بند التشغيل الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز

وظائف على بند التشغيل الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز

«الدفاع» تفتح باب القبول بالخدمة العسكرية لخريجي الجامعات

«الدفاع» تفتح باب القبول بالخدمة العسكرية لخريجي الجامعات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>