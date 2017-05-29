بالفيديو.. رضيعة تحاول المشي بعد لحظات من ولادتها

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “الصن” البريطانية مقطع فيديو، يظهر مولودة حديثة بإحدى مستشفيات البرازيل، وهي تحاول المشي على قدميها لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها.

وقالت الصحيفة، إن الممرضة التي كانت تعمل على الاعتناء بالمولودة داخل غرفة الولادة، فوجئت بها تقف على قدميها الغضتين وتمشي لعدة خطوات، الأمر الذي أثار حيرة الأطباء والممرضات بالمستشفى.

وأبرز المقطع إحدى الممرضات وهي تمسك بالمولودة أثناء مشيها خوفا من وقوعها، ويُسمع في المقطع صوت إحدى الممرضات وهي تصرخ متعجبة.

وانتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل، وحصد أكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، ونال أيضاً 1.3 مليون مشاركة.