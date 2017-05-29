 بـ9 لغات.. «العمل» تُعرِّف العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها في رحلات الخطوط السعودية | صحيفة تواصل الالكترونية

بـ9 لغات.. «العمل» تُعرِّف العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها في رحلات الخطوط السعودية

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بـ9 لغات.. «العمل» تُعرِّف العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها في رحلات الخطوط السعودية

تواصل – فريق التحرير:

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إطلاق مبادرة تستهدف التعريف بحقوق وواجبات العمالة الوافدة بتسع لغات، وذلك من خلال فيديو تعريفي يعرض على شاشات طائرات الخطوط الجوية السعودية.

وتضمن الفيديو التعريفي الذي بُثّ بلغات هي: العربية، والإنجليزية، والبنغالية والفلبينية، والأوردو، والهندية، والإندونيسية، والميلاميا، والإمهارية (الأثيوبية)، إرشادات أولية بخصوص عقد العمل الذي يجب أن يكون مكتوباً وأن يحتفظ طرفي العلاقة التعاقدية بنسخة لكل منهما، وأن يتوافق العمل والأجر مع ما تم تدوينه في العقد، وأن يتحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام ورسوم الإقامة ورسوم تذكرة عودة العامل إلى وطنه.

واحتوى الفيديو على إرشادات أكدت أن الاحتفاظ بجواز السفر حق من حقوق العامل التي كفلها له نظام العمل في المملكة، وأن التحاق العامل بعمل لغير صاحب العمل دون استكمال الإجراءات النظامية، يعد مخالفة يعاقب عليها النظام.

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت في منتصف شهر سبتمبر من العام 2014 موقع الثقافة العمالية الذي يهدف إلى زيادة الوعي النظامي بالحقوق والواجبات، وتمكين جميع الأطراف من الاطلاع على مواد نظام العمل المنظمة للعلاقة التعاقدية، حيث يدعم الموقع اللغتين العربية والإنجليزية.

ويقدم الموقع خدمة تعريفية ثقافية تتناول عدداً من الموضوعات المتصلة مباشرةً بأطراف العملية الإنتاجية “الحكومة، أصحاب العمل، العمال” مثل: الحقوق والواجبات، وثقافة وبيئة العمل، إضافة إلى إلقاء الضوء على الحقوق العامة للعاملين، والمتمثلة في عقد العمل، الأجور، ساعات العمل، التدريب والتأهيل، الواجبات وقواعد التأديب، مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات، اللجان العمالية.

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