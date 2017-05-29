أثناء حديثه عن شيخ المقارئ المصرية .. «المعصراوي» يَذْرِف الدموع في برنامج «سر»

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تحدث الدكتور أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية سابقاً، في برنامج “سر”، الذي يُعرض مباشرة على قناة “المجد”، خلال ليالي رمضان عن مسيرته وأسرار حياته، وذرف الدموع وهو يتحدث عن شيخه عبدالحكيم بن عبداللطيف شيخ المقارئ المصرية، قائلاً: “إنه لمس فيه عالماً كبيراً، ومربياً وقدوة”.

وتطرق “المعصراوي” لتجربته في القراءات، وعلق على عدد من القراء السابقين أمثال الشيخ عبدالباسط عبدالصمد والحصري والمنشاوي، وكذلك عدد من القراء المعاصرين كالشيخ محمد أيوب ومشاري بن راشد وسعد الغامدي.

جدير بالذكر أن برنامج “سر” الذي يقدمه الدكتور حسن الحسيني يعتمد على القالب الحواري المتنوع في الفقرات، والذي يتضمن فقرات يراعى فيها الإبهار البصري والسمعي من حيث الديكور وتعدد المواقع والجرافيك والخلفيات الصوتية، كما يتميز البرنامج بالمزج بين الجدية والطرافة والموضوعية.

ويضم البرنامج أربع فقرات أولها فقرة الضيافة والاستقبال، ثم تليها فقرة الذكريات والمحطات في تاريخ الشخصيات المستضافة، أما الفقرة الثالثة فهي فقرة الشخصية الافتراضية والتي يقدم فيها تحليل كامل لتواجد الضيف في صفحات التواصل الاجتماعي، في حين تتضمن الفقرة الأخيرة المواجهة وقفص الاتهام وفيها يتم التطرق إلى الجدل الذي يدور حول الشخصية.