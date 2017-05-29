نصائح مهمة لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى مراجعة الطبيب قبل البدء بالصيام، وذلك لتحديد قدرتهم على الصيام.

ونصحت “الصحة” عبر انفوجرافيك توعوي، نشرته عبر حسابها على “تويتر”، بأخذ أدوية الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة، وذلك لكي يكون جسم المريض قد استرجع كمية كافية من السوائل.

كما أوضحت من خلال الانفوجرافيك التوعوي، أنه عند نسيان المريض حبة الضغط، وتذكرها في نفس اليوم فينبغي أخذها مباشرة، وإن تذكرها في اليوم التالي فلا يتوجب عليه مضاعفة الجرعة.

ونبهت على مرضى ارتفاع ضغط الدم، بضرورة تقليل استهلاك كمية الأملاح، مع أهمية جعل منتجات الحليب قليلة الدسم جزءاً من وجبة المريض، نظراً لاحتوائها على الخمائر التي تساعد على خفض ضغط الدم.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية، تواصلاً للجهود التي تقوم بها الصحة للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع ، وتعزيز الوعي الصحي وتقديم النصائح الطبية، لمرضى الأمراض المزمنة في هذا الشهر الفضيل.