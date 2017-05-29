إقالة وزير جزائري بعد 3 أيام من تعيينه

تواصل ـ وكالات:

أعلنت الرئاسة الجزائرية “الأحد”، إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من تعيينه في المنصب خلال تغيير حكومي.

وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه “وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول عبدالمجيد تبون، قام رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم، بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون”.

ولم يقدّم البيان تفاصيل حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة لكن صحيفة النهار المقربة من الرئاسة، قالت إنّ “قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسياً وحتى على المستوى الشخصي”، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

ويعد هذا الوزير الذي جرى تعيينه خلفاً لعبدالوهاب نوري، على رأس قطاع السياحة، أصغر عضو في الحكومة الجديدة (32سنة) وهو ينتمي سياسياً لحزب “الحركة الشعبية الجزائرية”، ويقود تنظيماً طلابياً في الجامعة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، إجراء تعديل حكومي غادَرَ بموجبه 15 وزيراً مناصبهم، فيما سجل دخول 14 آخرين، بينهم 12 أغلبهم تكنوقراط، دخلوا الحكومة لأول مرة، فيما حافظ 12 عضواً في طاقم سلال، على مناصبهم.