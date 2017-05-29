 «حوطة بني تميم» تودّع أول شهدائها بالحد الجنوبي | صحيفة تواصل الالكترونية

«حوطة بني تميم» تودّع أول شهدائها بالحد الجنوبي

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«حوطة بني تميم» تودّع أول شهدائها بالحد الجنوبي

تواصل ـ الرياض:

ودَّعت محافظةُ حوطة بني تميم، اليوم، العريف فهد بن محمد الدهيمي، بمزيد من الفخر والعزة؛ كونه أول شهيد من أبناء المحافظة، بعد استشهاده بالحد الجنوبي يوم الجمعة الماضي.

وقال إبراهيم الدهيمي -شقيق الشهيد- إن فهد استُشهد وهو يدافع عن الدين والوطن ومقدّسات المسلمين، مؤكداً أن هذا شرفٌ للعائلة ولأبناء الشهيد ولأهالي حوطة بني تميم عامة.

وأشار، إلى أنه رغم صعوبة فقدان فهد – رحمه الله-، إلا أن الأرواح والمال والدماء ترخص للوطن، قائلاً: “نحن وأبناؤه الثلاثة جنودٌ جاهزون تحت إشارة القيادة”.

وأوضح أن الشهيد “فهد” حصل على ثلاثة خطابات شكر آخرها قبل استشهاده بيومين، تضمنت الشكر والتقدير لمواقفه البطولية والتصدّي للعدو وتميّزه في سرعة الاستجابة وتفانيه في عمله.

 

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