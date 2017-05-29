فلسطين.. الطلاق ممنوع رسمياً خلال رمضان

تواصل – وكالات:

في خطوة للحد من حالات الانفصال المتكررة خلال شهر رمضان المبارك، قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه في المحاكم الشرعية إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة.

وأبان الهباش، أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن البعض يتخذ من شهر رمضان فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما وأن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة.