بالصور.. مليونا وجبة تقدمها «هدية» و1000 متطوع لإفطار وسحور قاصدي الحرمين

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بدأت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية مع بداية رمضان، توزيع أكثر من 2 مليون وجبة لتفطير الصائمين خلال هذا الشهر المبارك في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والفنادق المحيطة بالحرمين الشريفين ومواقف السيارات في طرق مرور المعتمرين والزوار ومطار جدة إضافة لوجبات السحور والطوارئ.

وتجاوز عدد مواقع تقديم الخدمة 27 موقعاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وعدد من المنافذ الحدودية، ويأتي برنامج إفطار صائم في إطار البرنامج الرئيسي “غذاء البدن” ويستمر حتى نهاية الشهر المبارك بمشاركة فريق متخصص من المضيفين والمضيفات العاملين في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية الشيخ الدكتور صالح آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام ” أن برنامج إفطار الصائم لهذا العام يأتي امتداد للأعمال في الأعوام الماضية مع التحسين المستمر حيث يهدف إلى خدمة المعتمرين والزوار وتم تصميمه بعناية ليسد حاجتهم في المواقع التي يمرون بها ويحتاجون فيها إلى الخدمة.

وتوقع آل طالب، أن يحقق البرنامج هذا العام نجاحاً يتجاوز نجاحات العام الماضي، من حيث الزيادة في عدد الخدمات وعدد المستفيدين ومستوى رضاهم، لافتًا إلى أن أكثر من 1000 مواطن ومواطنة يشاركون في تقديم الخدمات خلال هذا الشهر الفضيل، كما تم تعيين مشرفين مؤهلين ومدربين من أجل تقديم الخدمة بطرق حديثة تواكب معايير الجودة العالمية بالإضافة إلى باقة برامج الجمعية الأخرى المتعلقة بغذاء الروح والضيافة والعناية والوكالات.

وحث كافة أبناء المجتمع والموسرين بدعم برامج وخدمات الجمعية لرسم الصورة المشرفة في نفوس قاصدي بيت الله الحرام، ونيل ثواب وشرف خدمتهم واغتنام فرصة التصدق في هذا الشهر المبارك الذي يضاعف الله الأعمال الصالحة.

وأطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية وسم “#وفد_الله” داعية إلى إكرامهم: (إنهم وفد الله فأكرموهم)، فأكرمْ بهم من وفد، وأنعمْ بهم من ضيف. خدمتهم شرف، والبذل لهم فضيلة.