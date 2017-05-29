 الرياض.. مديرة تعليم الشفا تكرم منسوبات المكتب وتحتفي بعطائهن | صحيفة تواصل الالكترونية

الرياض.. مديرة تعليم الشفا تكرم منسوبات المكتب وتحتفي بعطائهن

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الرياض.. مديرة تعليم الشفا تكرم منسوبات المكتب وتحتفي بعطائهن

تواصل – هياء الدكان:

في يوم الوفاء وعرفاناً بأهل العطاء كرمت مديرة مكتب تعليم بالشفا نوره الكنعان، بحضور المساعدة للشؤون الإدارية، جميلة الغامدي، والمساعدة لشؤون الطالبات الدكتورة مها الدوسري، ومشرفات المكتب والإداريات ولمن كان لهن بصمة مميزة ومبذولة خلال العام الدراسي.

وألقت مديرة المكتب كلمة شكرت فيها منسوبات المكتب على إنجازاتهن الرائعة والتي كانت واضحة وجلية من خلال العمل بروح الفريق الواحد وكذلك مشاركتهن الفعالة والمميزة وسألت الله أن يكتب ذلك في موازين أعمالهن وبينت أن شهادات الشكر ما هي إلا تعبير عن شكرنا لكم وتقدير لجهودكم وأكدت أن الهدف من التكريم هو امتنان وعرفان لجميل عطائكم المبذول مستعرضة أهمية الدعم والمساندة لما يتطلبه الميدان.

وتم تكريم منسوبات المكتب بشهادات الشكر والهدايا القيمة وتم تقديم الشكر للجنة العلاقات العامة على تنظيمهم للتكريم والإشراف على ذلك، وأبدت الحاضرات سعادتهن لما حققن وسرورهن بهذا التكريم المحفز لهن على العطاء والإنجاز ثم اتجه الجميع لتناول الفطور.

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