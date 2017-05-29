وظائف أكاديمية وصحية شاغرة للجنسين بجامعة أم القرى

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أعلنت إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة أم القرى، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية والصحية للعنصرين “الرجالي والنسائي” لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، في مقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم، الليث، أضم والقنفذة.

ويمكن التقديم عليها عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بدءاً من يوم الاثنين الموافق 03 / 09 / 1438هـ وحتى يوم الخميس الموافق 13 / 09 / 1438هـ، وفقاً للشروط التالية:

ـ ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً بالنسبة للوظائف الأكاديمية.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 سنة لوظائف أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 34 سنة لوظائف محاضر.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 29 سنة لوظائف معيد.

ـ أن يكون المسار العلمي متوافق للتخصص المطلوب بالنسبة لوظائف أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومحاضر.

وأشارت الهيئة وفقاً للمواقع الإلكتروني للجامعة إلى ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونياً:

صورة الهوية الوطنية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الخبرات العملية إن وجدت، صورة شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الوظائف الصحية، صورة بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول للمتقدمين على الوظائف الصحية، وللمزيد من المعلومات الدخول إلى الموقع على: https://uqu.edu.sa/App/News/11148