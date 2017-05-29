 أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع | صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

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أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

تواصل – واس:

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، بعدما ارتفع بنحو 1 في المائة في الجلسة السابقة بدعم من توترات جيوسياسية عززت الطلب على الملاذ الآمن.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية ليظل عند 1267.01 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد ارتفع بنسبة 0.9 % يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ الأول من مايو عند 1269.50 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1266.9 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوى منذ 28 أبريل عند 17.39 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، بينما لم تسجل تغيرا يذكر في أحدث قراءة لها عند 17.36 دولار للأوقية.

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