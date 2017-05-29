نصائح مهمة لمواجهة الشعور بالعطش خلال الصيام

تواصل – وكالات:

تزداد فرصة التعرّض للجفاف خلال فترة الصيام، وخاصة في فترة الصيف، حيث يشتد الحر ويشعر الصائم بالتعب والإعياء. وقدمت أخصائية طب أسرة في مركز ميدكير الطبي، الشارقة الدكتورة هبة كشمولة مجموعة نصائح لتجنب الشعور بالجفاف خلال فترة الصيام وأبرزها:

1- تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمشروبات الغازية والمكسرات والوجبات السريعة؛ كونها تزيد من نسبة امتصاص الماء في الجسم وتؤدي إلى الجفاف.

2- تناول جرعات كبيرة من الفواكه والخضراوات التي تقوم بحفظ الماء داخل الجسم، بالإضافة إلى التمر، حيث يحمي الجسم من الجفاف ويساهم في ترطيبه باستمرار، مع شرب اللبن الطازج وتناول وجبة الأرز الأبيض لما يحتويه من نسبة عالية من المياه.

3- التخفيف من شرب القهوة واستبدالها بالشاي والأعشاب الطبيعية والتقليل من شرب السوائل بعد الإفطار مباشرة حتى لا يتمّ فقدان السوائل بشكل سريع من خلال التبول. ويتمّ التعويض عنها بتناول الخضراوات والتمر اللذين يحافظون على نسبة المياه المتوازنة في الجسم.

4- تجنب التعرض لأشعة الشمس وقت النهار أثناء الصوم ومراعاة ارتداء الملابس الخفيفة، وممارسة الرياضة 45 دقيقة قبل الإفطار لتعويض ما فقد من السوائل بعده.

أعراض الجفاف

وأفادت الطبيبة هبة كشمولة أن أكثر الفئات عرضة للجفاف هم الأطفال والمسنون والأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض الكلى، بالإضافة إلى كل من يبذل مجهوداً جسدياً أثناء تعرضه للشمس.

أما أعراض الجفاف فتكمن بالشعور بالخمول والتعب وضعف التركيز وجفاف الفم وتجعد البشرة، والإفراط في النوم وقلة إدرار البول، والإمساك واضطراب في نبضات القلب.