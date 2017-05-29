 آلاف الكشميريين يُشيعون جثمان زعيم «حزب المجاهدين» رغم حظر التجوال | صحيفة تواصل الالكترونية

آلاف الكشميريين يُشيعون جثمان زعيم «حزب المجاهدين» رغم حظر التجوال

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آلاف الكشميريين يُشيعون جثمان زعيم «حزب المجاهدين» رغم حظر التجوال

تواصل – وكالات:

شيّع آلاف الكشميريين، اليوم الأحد، جثمان سبزار أحمد بهات، زعيم “حزب المجاهدين” في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، رغم حظر التجوال والقيود التي فرضتها الحكومة الهندية بالمنطقة عقب إعلان مقتله.

وذكرت صحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” الباكستانية، أمس السبت، أن “الجيش الهندي قتل 11 كشميريًا بينهم، قائد المقاومين الكشميريين، سبزار أحمد بهات”، الذي خلف برهان مظفر واني، بالإقليم نفسه.

وأكدت مصادر محلية أن أحمد بهات اعتقل، إلى جانب اثنين من زملائه في منطقة “ترال”، ومن ثم قُتلوا أثناء احتجازهم، بحسب المصدر نفسه.

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