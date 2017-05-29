أهالي العوامية يوجهون رسالة لـ«الإرهابيين» بالقطيف

تواصل – القطيف:

طالبت شخصيات دينية واجتماعية في بلدة العوامية بالقطيف من يحملون السلاح لمواجهة الدولة في بلدة العوامية بـ”الكف عن رفع السلاح بوجه رجال الأمن”.

وشددت الشخصيات، في بيان أصدروه، على اتقاء الفتنة، مستشهدين بالآية الكريمة “وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّة”.

ووقّع على البيان الذي وصف بـ”غير المسبوق” نحو 381 شخصية دينية واجتماعية ومواطنين ومواطنات، حيث أعرب الموقعون على البيان عن “القلق الشديد عما انتهت إليه الأحداث من المواجهات المسلحة في البلدة”.

وأضافوا “نلفت إلى ضرورة الكف عن استخدام السلاح في وجه رجال الأمن وتعطيل إزالة حي المسورة، لما في ذلك من عواقب وخيمة على الأرواح والمجتمع”.

وتابعوا، “نأمل تجنيب البلدة المواجهات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات والمرافق العامة، فالدولة معنية بالحفاظ على أرواح مواطنيها من العوامية وصيانة ممتلكاتهم ورعاية مصالحهم”.

وأكدوا “ضرورة إنهاء معاناة المجتمع، وتأمين ما يحتاجه من خدمات أساسية وأهمية وتهيئة الأجواء لإعادة الحياة الطبيعية وتيسير أمور البلدة لرجوع الأهالي الذين اضطرتهم الأحداث لترك منازلهم وأعمالهم”، داعين بأن يحفظ الله بلادنا من كل سوء، ويحميها من كل شر.