 «الشورى» يرفض دمج هيئة الأمر بالمعروف مع «الشؤون الإسلامية» | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» يرفض دمج هيئة الأمر بالمعروف مع «الشؤون الإسلامية»

0
«الشورى» يرفض دمج هيئة الأمر بالمعروف مع «الشؤون الإسلامية»

تواصل – الرياض:

رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية لإعداد دراسة لتطوير أوضاع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وبرر الأعضاء توصيتهم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كل مسلم ولم تُشر النصوص الشرعية التي تدعم هذه الشعيرة إلى وجوب تكوين جهاز أو هيئة ذات كيان مستقل، بحسب “الرياض”.
وقال الأعضاء: إن سلف هذه الأمة لم ينظروا لهذا الشعيرة كممارسة منفصلة عن بقية مناحي الحياة، وإنما كانوا يعتمدونها كمنظم للحياة المدنية تحت مظلة الدين الإسلامي، مشيرين إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في رجب العام الماضي أسند الجوانب الأمنية والضبطية إلى الشرط والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأبقى على الجانب التوعوي الدعوي من أعمال الهيئة وهو الجانب الذي تلتقي فيه مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

شاهد ايضا

«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

محكمة ترد دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» في الشرقية

محكمة ترد دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» في الشرقية

بالفيديو.. شبان يسيطرون على حريق بمخبز وينقذون سكان العمارة

بالفيديو.. شبان يسيطرون على حريق بمخبز وينقذون سكان العمارة

«الداخلية» تحثّ المسافرين إلى كازاخستان بالتسجيل في مركز الهجرة

«الداخلية» تحثّ المسافرين إلى كازاخستان بالتسجيل في مركز الهجرة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>