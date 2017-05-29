أفضل الطرق لحذف بيانات الأقراص الصلبة وذاكرة الهواتف الذكية

تواصل ـ وكالات:

أكد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، أن عملية الحذف البسيطة لا تكفي لإزالة البيانات من الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل موثوق، نظراً لأنه يتم حذف الفهرس فقط، وهو عبارة عن نوع من مجلدات المحتويات، في حين تظل البيانات نفسها سواء كانت صور أو مستندات أو مقاطع فيديو موجودة على وسيط التخزين.



وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يبدو سيئا في البداية، إلا أنه قد تكون له عواقب وخيمة فيما بعد؛ حيث يتم إعادة تدوير بطاقات الذاكرة الخاصة بالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، ويتم إعادة استعمالها في وحدات الذاكرة “يو إس بي” رخيصة التكلفة.

وينصح الخبراء الألمان أصحاب الهواتف الذكية بإعادتها إلى وضع ضبط المصنع، وبعد ذلك يتم ملء الذاكرة بواسطة بيانات جديدة تماما، من خلال تشغيل الفيديو أو وضع الهاتف في درج مظلم مع تشغيل وظيفة الفيديو، وعندما امتلاء الذاكرة عن آخرها يتم إعادة ضبط المصنع مرة أخرى.