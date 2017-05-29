 أفضل الطرق لحذف بيانات الأقراص الصلبة وذاكرة الهواتف الذكية | صحيفة تواصل الالكترونية

أفضل الطرق لحذف بيانات الأقراص الصلبة وذاكرة الهواتف الذكية

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أفضل الطرق لحذف بيانات الأقراص الصلبة وذاكرة الهواتف الذكية
 تواصل ـ وكالات: 
أكد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات، أن عملية الحذف البسيطة لا تكفي لإزالة البيانات من الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل موثوق، نظراً لأنه يتم حذف الفهرس فقط، وهو عبارة عن نوع من مجلدات المحتويات، في حين تظل البيانات نفسها سواء كانت صور أو مستندات أو مقاطع فيديو موجودة على وسيط التخزين.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يبدو سيئا في البداية، إلا أنه قد تكون له عواقب وخيمة فيما بعد؛ حيث يتم إعادة تدوير بطاقات الذاكرة الخاصة بالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، ويتم إعادة استعمالها في وحدات الذاكرة “يو إس بي” رخيصة التكلفة.
 وينصح الخبراء الألمان أصحاب الهواتف الذكية بإعادتها إلى وضع ضبط المصنع، وبعد ذلك يتم ملء الذاكرة بواسطة بيانات جديدة تماما، من خلال تشغيل الفيديو أو وضع الهاتف في درج مظلم مع تشغيل وظيفة الفيديو، وعندما امتلاء الذاكرة عن آخرها يتم إعادة ضبط المصنع مرة أخرى.

وإذا رغب المستخدم في التخلص من البيانات تماماً، فيمكنه أن يقوم بتدمير الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة القديمة، وللقيام بذلك يكفي ثني أقراص الذاكرة الموجودة في الأقراص الصلبة، أما أقراص الحالة الساكنة SSD فإنه يلزم تدمير جميع وحدات الذاكرة تماما.

وبالنسبة لأصحاب أقراص الحالة الساكنة SSD فإنه من الأفضل استعمال وظيفة الحذف الآمن Secure Erase، كما تقدم شركة أبل ميزة الكتابة عدة مرات على وسيط التخزين من أجل إزالة البيانات تماما، وهناك العديد من البرامج الأخرى، مثل Parted Magic أو Darik’s Boot أو Nuke، التي توفر وظائف مشابهة.

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