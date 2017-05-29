«مسلم» يقاضي مطعماً أمريكياً شهيراً وضع «لحم الخنزير» في وجبته

تواصل ـ وكالات:

طالب محمد بازي، ثالث أكبر سلسلة مطاعم بيتزا في أمريكا للحصول على تعويضٍ قدره 100 مليون دولار، بعدما قدَّمت له بيتزا، باعتبارها حلالاً، كانت تحتوي على “بيبروني” مصنوع من لحم الخنزير، بالرغم من اشتراطه المسبق أن يكون الطعام “حلالاً” بحسب تقرير لصحيفة “تلجراف” البريطانية.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة البريطانية عن تقرير لصحيفة “يو إس إيه توداي” الأمريكية، فعلب البيتزا التي وصلت إلى بازي كانت تحمل علامة “حلال”، لكنها كانت تحتوي على لحم خنزير، وهو طعام مُحرَّم في الشريعة الإسلامية.

وقال بازي في دعواه أنه وزوجته اكتشفا في منتصف تناولهما البيتزا أنهما كانا يأكلان “بيبروني” من لحم الخنزير، وبحكم عمله السابق في مطعم بيتزا، اكتشف بازي أنه “بيبروني” من لحم الخنزير، وليس سجقاً مصنوعاً من لحمٍ آخر، وتمكَّنت زوجته، التي تحولت من الكاثوليكية إلى الإسلام، من تمييز الطعم، وعلى إثر ذلك أصيبا بالغثيان، وبعد ثلاثة أيام حرَّرا شكوى لدى الشرطة.

وسارع ماجد مغني، محامي بازي، للبدء في الإجراءات القانونية عشية شهر رمضان، لضمان ألا يتعرض مسلمون آخرون حالياً لنفس الخطأ.

وقال مغني إن “الأمر مزعج حقاً، موكلي يريد أن يعرف الجميع بشأن هذا الأمر، سيكون من “الغش” أن يشتري المسلمون في “ديربورن بيتزا” من “ليتل سيزرز” ويكتشفوا أنهم يأكلون لحم خنزير، خاصةً في شهر رمضان”.