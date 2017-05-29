محكمة ترد دعوى أب طالب ابنيه بـ«النفقة» في الشرقية

تواصل – الدمام:

ردت إحدى محاكم الأحوال الشخصية في المنطقة الشرقية، دعوى نفقة تقدم بها مواطن ضد أبنائه من زوجته السابقة، وطالب خلالها إلزام ابنيه بدفع “نفقة شهرية” له تحددها المحكمة، مشيرة إلى “عدم استحقاقه” هذه النفقة.

وكان مواطن تقدم بدعوى أمام المحكمة طالب فيها بإلزام اثنين من أبنائه بالنفقة عليه بمبلغ يقدره اجتهاداً مجلس المصالحة والتحكيم التابع لوزارة العدل، الذي يقضي بإلزام “المدعي عليه” بدفع المستحق عليه شرعاً للمدعي بعد صدور حكم النفقة، إلا أن المدعى عليهما (ابني المدعي) أكدا خلال ردهما على الدعوى أن والدهما لم يقم بواجبه في النفقة عليهما في طفولتهما، التي قضياها مع والدتهما عند أخوالهما، بحسب “الحياة”.

فيما أقر قاضي المحكمة، رد الدعوى المقدمة عقب إحالتها إلى لجنة الصلح بالمحكمة، وذلك بعد التأكد من عدم استحقاق المدعي للنفقة، وعدم قدرة الأبناء عليها، واتضاح السبب وراء إقامتها – بحسب وصف اللجنة – “عقوق الأبناء لوالدهم”.