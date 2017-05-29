بالفيديو.. شبان يسيطرون على حريق بمخبز وينقذون سكان العمارة

تواصل – متابعات:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تطوع شبان لإطفاء حريق اندلع ليلاً في مخبز بأحد الأحياء السكنية، حيث تمكنوا من إخراج أسطوانات الغاز من المحل قبل أن تصل إليها النيران.

وأظهر الفيديو الشبان وهم يهرولون نحو المخبز الذي اشتعلت بداخله النيران، وقام بعضهم بكسر الأقفال والدخول للمحل، وقاموا بإجلاء سكان العمارة الذين كانوا نائمين.

وتمكن الشبان من إخراج كل أسطوانات الغاز من المخبز قبل وقوع كارثة في حال وصول النيران إليها، وشرع أحدهم في استخدام طفاية حريق للسيطرة على الحريق، قبل وصول فرق الدفاع المدني، فيما أصيب أحدهم باختناق.