 «القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ   | صحيفة تواصل الالكترونية

«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

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«القرني» ينصح الدعاة بالجمع بين «الخوف والرجاء» في الوعظ  

تواصل ـ الرياض:

حذّر الشيخ عائض القرني، الدعاةَ من اتباع أسلوب الخوف دائماً بلا رجاء في وعظ الناس أو الرجاء دائماً بلا خوف، داعياً إلى اتباع الحكمة في الجمع بين الاثنين.

وقال القرني خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج “التوقيع” الذي يعرض على قناة “بداية”: “ظني أن الذين يستخدمون الخوف بلا رجاء دائماً سوف يُخرجون الناس من الملة ومن العباد٬ ومن يستخدمون الرجاء بلا خوف دائماً سوف يتركون الناس يرتكبون الكبائر”، داعياً إياهم إلى اتباع الحكمة في الجمع بين الخوف والرجاء خلال دعوة الناس ووعظهم.

وأضاف أن الرحمة هي عنوان الدين، وأن الآية القرآنية “وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين” تعد عنواناً والواجب أن تحمل كلمات الدعاة تلك المعاني.

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