 «الطقس» في ثالث أيام رمضان : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على شرق ووسط وغرب المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الطقس» في ثالث أيام رمضان : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على شرق ووسط وغرب المملكة

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«الطقس» في ثالث أيام رمضان : أجواء حارة إلى شديدة الحرارة على شرق ووسط وغرب المملكة

تواصل – واس 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم, تمتد لتؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.
كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير، جازان والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة. في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على مناطق شرق ووسط وأجزاء من غرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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