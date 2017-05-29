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المفتي: المتراجعون عن تحريم الغناء وسماع الموسيقى.. «منتكسون»

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المفتي: المتراجعون عن تحريم الغناء وسماع الموسيقى.. «منتكسون»
سماحة المفتي

تواصل – الرياض:

وصف مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أمس الأحد، الدعاة الذين غيروا مواقفهم تجاه الغناء وسماع الموسيقى بـ”المنتكسين”، مستبعداً أن تكون خطوة تغيير آرائهم نابعة من مراجعات فكرية.

وقال المفتي -بحسب صحيفة “عكاظ”-: ‘‘إنه كفى بالكتاب موعظة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفى بهما اعتباراً وعظة”، مشدداً على ضرورة الالتزام بـ”المناهج الشرعية”، مضيفا، عندنا كتاب الله، ففيه الكفاية ولا داعي لمثل هذه القصص الخيالية”، وانتشرت مقاطع فيديو للداعية عبدالله السويلم، يورد فيها قصصاً “غريبة”، ما أثار ضده موجة سخرية عارمة، كقصة طائر اللقلق الذي قتل زوجته بعد شكه بخيانتها، والتي نقلها زاعماً عن أحد الباحثين الفرنسيين دون إيراده لمصدر قصته.

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