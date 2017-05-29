اليوم.. تدشين حملة تفريج كربة لـ100 سجين بـ«حائل»

تواصل – حائل:

يُدَشِّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد، أمير منطقة حائل، الرئيس الفخري للجنة تراحم حائل، اليوم الاثنين 3 رمضان 1438هـ، الساعة العاشرة مساءً حملة تفريج كربة لعدد 100 سجين بمنطقة حائل، وذلك بمقر الحملة بالغرفة التجارية الصناعية بقاعة الشيخ علي الجميعة.

وَأَكَّدَ رئيس اللجنة منصور العمار، على ضرورة تكاتف الجميع في هذه الحملة المباركة ليتمكن إخواننا الذين غلبتهم الديون من العودة إلى بيوتهم لينعموا مع أطفالهم بشهر رمضان وبمواسم الخير.

يحضر الأمسية، عدد كبير من رجال الأعمال والمشاهير والإعلاميين من داخل حائل وخارجها، وتُنقل على الهواء مباشرة على قناة نايلات الفضائية، على التردد 11334 أفقي/ نايلسات.

ودَعَا العمار، أبناء هذا الوطن المعطاء إلى التبرع لتفريج كربة السجناء، مُوَضِّحَاً أن الإيداع يكون باسم لجنة رعاية السجناء بحائل عبر الحسابات التالية: (مصرف الراجحي 118608010333531، بنك الرياض 6131744349940، البنك الأهلي التجاري 37175007000110).

وأَشَارَ إلى أن اللجنة خصصت عَدَدَاً من الأرقام لتلقي الاستفسارات وهي كالتالي: (0501180670، 0502180574، 0501180416، 0502180487، 0502180478، 0501180656، 0501180665، 0502180489، 0502180565).