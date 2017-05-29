حائل.. تكثيف الجولات والرقابة على المنشآت خلال الصيف

تواصل – سعود الرفاع:

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، مطلع الأسبوع الحالي، بتنفيذ خطتها الموسمية بتكثيف الرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وموسم الإجازة الصيفية.

وزار المهندس فيصل بن خالد المدني، مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، مجموعة من المنشآت السياحية، فيما قَامَ مفتشو الفرع من مسؤولي إدارة التراخيص بجولات مماثلة للمنشآت السياحية.

يَأْتِي ذلك ضمن الخطة الموسمية لهيئة السياحة؛ اسْتِعْدَادَاً لإجازة الصيف وشهر رمضان والأعياد، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تَشْمَل مرافق الإيواء السياحي من فنادق، ووحدات سكنية مفروشة، والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

وَقَالَ المهندس فيصل بن خالد المدني، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل: ‘‘إن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي؛ بهَدَف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء، ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات؛ لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية‘‘.

وأَضَافَ المهندس المدني، أن خطة الجولات الرقابية تأتي اسْتِعْدَادَاً للموسم السياحي؛ وَذَلِكَ لِلتَّأَكُّدِ من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشَكَاوَى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وَفْقَاً للإجراء النظامي، ووَفْقَاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إِضَافَةً إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.