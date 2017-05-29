 حائل.. تكثيف الجولات والرقابة على المنشآت خلال الصيف | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

من الخطوط الأمامية.. مرابطو الحد الجنوبي يتناولون إفطارهم أثناء تأدية واجبهم (فيديو) معتمر مغربي مبتور القدمين يطوف حول الكعبة بـ«لوح خشبي» (فيديو) «خادم الحرمين» يتناول السحور مع الأمراء والعلماء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية (صور) شخص يصطاد أرانب برية نادرة بصحراء المملكة.. و«الحياة الفطرية» ترد (فيديو) «القعود» ينشر أولى حلقات برنامجه «من غلاكم» في شهر رمضان (فيديو) مصادر يمنية: «صالح» يسعى للتخلي عن «الحوثي» والتقرب من المملكة يمتد عمرها لـ300 عام.. ليالي رمضان تنعش أسواق «جازان» الشعبية (صور) مواطن يوثق انتشار «الديدان» بقطعة لحم في «مسلخ الباحة».. والأمانة تتفاعل (فيديو) «أمير المدينة» يشارك رجال الأمن إفطارهم بالمسجد النبوي ويتفقد أوضاعهم أمريكا.. مقتل 8 أشخاص في «مسيسيبي» بسبب خلافات عائلية «قياس» يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى «التدريب المهني» تضع 8 ضوابط للمنشآت الأهلية لتقديم دورات للنشء

حائل.. تكثيف الجولات والرقابة على المنشآت خلال الصيف

0
حائل.. تكثيف الجولات والرقابة على المنشآت خلال الصيف

تواصل – سعود الرفاع:

بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، مطلع الأسبوع الحالي، بتنفيذ خطتها الموسمية بتكثيف الرقابة على المنشآت السياحية في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وموسم الإجازة الصيفية.

وزار المهندس فيصل بن خالد المدني، مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل، مجموعة من المنشآت السياحية، فيما قَامَ مفتشو الفرع من مسؤولي إدارة التراخيص بجولات مماثلة للمنشآت السياحية.

يَأْتِي ذلك ضمن الخطة الموسمية لهيئة السياحة؛ اسْتِعْدَادَاً لإجازة الصيف وشهر رمضان والأعياد، من خلال القيام بالجولات الميدانية للمنشآت السياحية في المنطقة، والزيارات التفتيشية والرقابية التي تَشْمَل مرافق الإيواء السياحي من فنادق، ووحدات سكنية مفروشة، والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات.

وَقَالَ المهندس فيصل بن خالد المدني، المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل: ‘‘إن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي؛ بهَدَف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء، ووكالات السفر، ومنظمي الرحلات؛ لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية‘‘.

وأَضَافَ المهندس المدني، أن خطة الجولات الرقابية تأتي اسْتِعْدَادَاً للموسم السياحي؛ وَذَلِكَ لِلتَّأَكُّدِ من نظامية الأنشطة السياحية، ومستوى النظافة في قطاع الإيواء، والتأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة، مع تتبع الشَكَاوَى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها وَفْقَاً للإجراء النظامي، ووَفْقَاً لأنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إِضَافَةً إلى مراقبة تحقيقها لوسائل السلامة في التشغيل.

شاهد ايضا

مدير جوازات «الجوف» يتفقد مكتب «القريات» ومنفذ الحديثة

مدير جوازات «الجوف» يتفقد مكتب «القريات» ومنفذ الحديثة

«وطن بلا مخالف» تصحح أوضاع 257 ألف مخالف بالمملكة

«وطن بلا مخالف» تصحح أوضاع 257 ألف مخالف بالمملكة

أمين الطائف: استرداد 50 مليون م2 من الأراضي الحكومية المُعتدى عليها

أمين الطائف: استرداد 50 مليون م2 من الأراضي الحكومية المُعتدى عليها

إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

إعفاء موظفي أمانة مكة من البصمة خلال رمضان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>