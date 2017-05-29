 «تعليم الرياض»: تسليم شهادات الثانوي للنظام الفصلي بشكل عاجل | صحيفة تواصل الالكترونية

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«تعليم الرياض»: تسليم شهادات الثانوي للنظام الفصلي بشكل عاجل

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«تعليم الرياض»: تسليم شهادات الثانوي للنظام الفصلي بشكل عاجل

تواصل – فريق التحرير:

بعد تأخر طباعة شهادات إتمام المرحلة الثانوية، النظام الفصلي، وجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور عبدالله المانع، مُدِيرِي مكاتب التعليم للبنين والبنات، وقادة وقائدات المدارس الثانوية، النظام الفصلي، بوضع آلية عاجلة تضمن سلامة توزيع كشوف الدرجات للطلاب والطالبات، وملفاتهم قبل تمتع قادة وقائدات المدارس الثانوية النظام الفصلي بإجازاتهم.

وَأَكَّدَ “المانع” في تصريحات تم تناقلها عبر ‘‘تويتر‘‘ أنه سيتم تعويض المُدِيرِين والقادة والمعلمين بالأيام الَّتِي تم الدوام بها؛ لإنجاز أعمال تسليم الشهادات والملفات للطلاب والطالبات خلال الأسبوع الحالي، بإجازة تعويضية، العام الدراسي المقبل.

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