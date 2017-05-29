 وزير التعليم يُدشن مُسابقة «تدبُّر» للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بمكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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وزير التعليم يُدشن مُسابقة «تدبُّر» للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بمكة

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وزير التعليم يُدشن مُسابقة «تدبُّر» للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بمكة
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – واس:

دشَّن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أمس الأحد، مسابقة وزارة التعليم “تدبُّر” للقرآن الكريم وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة وعلومهما، في عامها الأربعين بنين وبنات، المُقامة في فندق ميلينيوم بمكة المكرمة.

وَأَكَّدَ الدكتور العيسى، أن هذه المسابقة اجتمع فيها شرف المكان مكة المكرمة، والزمان شهر رمضان، مُوَضِّحَاً أن المسابقة تناولت أشرف العلوم كلام الله ورسوله، مُنَوِّهَاً بما توليه القيادة الرشيدة من عناية بالْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة علماً وتعلماً مُنْذُ بداية تأسيس هذه الدولة الفتية التي كان الْقُرْآن وَالسُّنَّة دستورها.

ولفت وزير التعليم النظر إلى أن وزارة التعليم تتشرف بتبنيها هذه المسابقة من المدرسة إلى إدارات التعليم بالمملكة، مُؤكِّدَاً على أهمية المساهمة في تطوير المشاركات والمناشط والقيم التي يُرى أثرها على الأبناء والبنات، وتهتم بالنشء حتى يكونوا لبنة صالحة بفكر مستوٍ معتدل تسير في بناء وطنها وحماية دولتها، مقدماً شكره لإدارة التوعية الإسلامية بالوزارة على جهودهم فيما يحقق نجاح المسابقة.

مِنْ جَانِبِهِ، أَوْضَحَ مدير عام الإدارة العامة للتوعية الإسلامية بالوزارة (بنين) نبيل البدير، أن المسابقة شَمِلَتِ الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة والبحوث في مجال المسؤولية والأمن الفكري الذي يحقق رؤية المملكة 2030 التي تُعْنَى بالْقُرْآن وَالسُّنَّة والعمق التاريخي والديني.

وقد استُهلت المسابقة بآيات من القرآن الكريم، تلاها عرض مرئي عن رعاية المملكة مُنْذُ بداية تأسيسها للقرآن وَالسُّنَّة النَّبَوِيَّة، ثم التقييم من قبل المُحكمين على أعمال تصفيات المسابقة.

يذكر أن عدد المتسابقين من البنين (124) منهم: (18) معلماً، و(106) طلاب، وعدد المشرفين المرافقين (37) مشرفاً، وأولياء الأمور (10)، وعدد اللجان التنظيمية لمسابقة البنين (43) لجنة، و(54) محكماً.

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