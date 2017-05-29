 «مدني جدة» يحقق في أسباب حريق سوق «شرق الجامعة» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مدني جدة» يحقق في أسباب حريق سوق «شرق الجامعة»

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«مدني جدة» يحقق في أسباب حريق سوق «شرق الجامعة»

تواصل – فريق التحرير:

لا يزال «مدني جدة» يكثف تحقيقاته لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع بالسوق الشعبي الواقع شرق حي الجامعة، فجر الأحد 28 مايو، مستعينا بفريق من الأدلة الجنائية، وخبير للحرائق.

وكان حريق قد نشب، فجر الأحد بالسوق الشعبي الواقع شرق حي الجامعة كيلو ٧، وأشار العقيد سعيد سرحان، المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أن الحريق وقع في مربع تصل مساحته الى ١٥٦٠م٢ يحتوي على ١٨ محلا تعمل في عدة أنشطة، منها الموبيليا والعطور والمفروشات.

وأضاف: عمدت فرق الإطفاء عند وصولها لموقع الحادث على وضع ساتر مائي لمنع امتداد الحريق للمواقع التي لم تصلها ألسنة اللهب، بينما باشرت فرق أخرى عمليات إخماد الحريق، مستخدمة الفروع الأرضية وسيارات السلالم والسنوركل من على ارتفاعات متباينة بغية الوصول لبئر الحريق المنتشرة في عدة محلات تجارية.

كما تم استحداث منطقة إسناد تمركزت بها فرق مساندة، وكذلك صهاريج مياه لدعم الفرق المباشرة، واستمرت عمليات إخماد الحريق عدة ساعات، تخللتها عمليات التبريد.

شارك في إدارة عملية الإطفاء والسيطرة عدة جهات، منها الهلال الأحمر والشرطة والمرور والكهرباء، بالإضافة الى الهلال الأحمر.

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