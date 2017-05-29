لأول مرة منذ 20 عاماً.. «واشنطن بوست»: الخارجية الأمريكية لم تحسم إقامة حفل استقبال لرمضان

تواصل – سامر محمد:

سلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على بداية شهر رمضان، دون أن تقرر وزارة الخارجية الأمريكية ما إذا كانت ستقيم حفل استقبال بمناسبة الشهر الكريم، كما هو معتاد مُنْذُ ما يقرب من 20 عاماً.

وأَشَارَتْ إلى أن مسؤولي وزارة الخارجية تحدثوا عن أنهم مازالوا يبحثون في الخيارات للاحتفال برمضان سواء من خلال حفل إفطار، أو لقاء قرب عيد الفطر.

وذَكَرَتِ الصحيفة، أن الدعوات المتعلقة بوزارة الخارجية والبيت الأبيض وغيرهما من الوكالات ترسل في العادة قبل أسابيع من موعد الحفل، وبما أن معظم الضيوف كان من المفترض حصولهم بالفعل حَالِيَّاً على الدعوات، فإنه من غير المرجح إقامة فعالية رمضانية بوزارة الخارجية.