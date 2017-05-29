يمتد عمرها لـ300 عام.. ليالي رمضان تنعش أسواق «جازان» الشعبية (صور)

تواصل – نايف عريشي:

أنعشت ليالي رمضان أسواق جازان الشعبية، وزينت أزقتها بالمعروضات الشعبية القديمة والمفروشات، وجميع المستلزمات التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل.

وتَتَمَيَّز الأسواق الشعبية في جازان، ببساطتها وأسعارها المنخفضة، مقارنةً بالمتاجر الكبرى والمولات، وتجد تلك الأسواق إِقْبَالَاً كَبِيرَاً من المواطنين والمقيمين الذين يهربون من زحام الأسواق الكبرى في المنطقة، وارتفاع أسعارها ليجدوا ما يحتاجونه في تلك البسطات العتيقة.

ويمتد عمر الأسواق الشعبية، بالمنطقة لأكثر من 300 عام أشهرها سوق الصميل في أبوعريش، وسوق الاثنين بضمد، وسوق صبيا الأسبوعي.

ورصدت عدسة “تواصل” صوراً لأشهر أسواق المنطقة في محافظة ضمد، والذي بدأت فوانيسه تضيء أركان السوق القديم مُنْذُ بداية شهر رمضان المبارك.